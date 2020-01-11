Россия провалилась в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянки заняли только седьмое место, проиграв победительницам две с половиной минуты.

Норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды. На счету победительниц 11 промахов.

Второе место заняла команда Швеции, которая отстала от Норвегии на 21,1 секунды. Шведские биатлонистки допустили десять промахов. На третьем месте оказалась сборная Франции — 12 промахов и 33,1 секунды отставания.

Сборная России финишировала седьмой. Российские биатлонистки допустили 14 неточных выстрелов, отставание от Норвегии составило 2 минуты 20,7 секунды. Российскую команду в гонке представили Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.