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Россия провалилась в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянки заняли только седьмое место, проиграв победительницам две с половиной минуты.

Норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды. На счету победительниц 11 промахов.

Второе место заняла команда Швеции, которая отстала от Норвегии на 21,1 секунды. Шведские биатлонистки допустили десять промахов. На третьем месте оказалась сборная Франции — 12 промахов и 33,1 секунды отставания.

Сборная России финишировала седьмой. Российские биатлонистки допустили 14 неточных выстрелов, отставание от Норвегии составило 2 минуты 20,7 секунды. Российскую команду в гонке представили Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

Иркут 69

Признаю. Ошибался. Не думал что иранские военные такого уровня подготовки. Я считал их всё таки повыше...