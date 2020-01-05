Шведы раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Встреча состоялась в субботу, 4 января, и закончилась со счетом 5:4 в пользу россиян. Эрикссону не понравилось поведение российского нападающего Александра Хованова, который, проезжая мимо скамейки соперника, поцеловал герб на свитере.

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«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — приводят «Известия» слова Эриксона. Его партнер по команде Самуэль Фагемо также отметил, что это было проявлением неуважения со стороны россиян.

Сборная России 28 декабря обыграла канадцев со счетом 6:0 в матче группы B. Это стало самым крупным поражением в истории молодежной сборной Канады.

По завершении матча команды выстроились для прослушивания гимна победителя, однако Хейтон при исполнении гимна РФ не снял шлем. Это вызвало возмущение со стороны российских хоккеистов.