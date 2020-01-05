Шведы раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Встреча состоялась в субботу, 4 января, и закончилась со счетом 5:4 в пользу россиян. Эрикссону не понравилось поведение российского нападающего Александра Хованова, который, проезжая мимо скамейки соперника, поцеловал герб на свитере.
«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — приводят «Известия» слова Эриксона. Его партнер по команде Самуэль Фагемо также отметил, что это было проявлением неуважения со стороны россиян.
Сборная России 28 декабря обыграла канадцев со счетом 6:0 в матче группы B. Это стало самым крупным поражением в истории молодежной сборной Канады.
По завершении матча команды выстроились для прослушивания гимна победителя, однако Хейтон при исполнении гимна РФ не снял шлем. Это вызвало возмущение со стороны российских хоккеистов.