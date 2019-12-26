Путин победил в хоккейном матче на Красной площади

Президент Владимир Путин принял в участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства традиционно вышел на лед. Вместе с президентом играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В составе противоборствующей команды были губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Матч завершился со счетом 8:5 победой команды, в которой играл Владимир Путин.