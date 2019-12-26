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Путин победил в хоккейном матче на Красной площади

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин принял в участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства традиционно вышел на лед. Вместе с президентом играли глава Минобороны Сергей Шойгу и  легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В составе противоборствующей команды были губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Матч завершился со счетом 8:5 победой команды, в которой играл Владимир Путин.

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