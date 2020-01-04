Устюгов взял серебро в спринте «Тур де Ски»

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Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Устюгов пробежал дистанцию за 3 минуты 04,48 секунды. Его на семь секунд опередил норвежец Йоханнес Клебо (его время 3 минуты 03,38 секунды).
Еще один россиянин Александр Большунов расположился на третьем месте. Он отстал от победителя на 1,33 секунды.
Устюгов выигрывал «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017. Также лыжник дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года.
«Тур де Ски» завершится 5 января.