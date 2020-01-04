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Устюгов взял серебро в спринте «Тур де Ски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация лыжных гонок России

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Устюгов пробежал дистанцию за 3 минуты 04,48 секунды. Его на семь секунд опередил норвежец Йоханнес Клебо (его время 3 минуты 03,38 секунды).

Еще один россиянин Александр Большунов расположился на третьем месте. Он отстал от победителя на 1,33 секунды.

Устюгов выигрывал «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017. Также лыжник дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...