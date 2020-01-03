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Норвежский лыжник отказался пить водку с россиянином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sandro Halank / CC BY-SA 3.0

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо отказался от предложения российского спортсмена Александра Большунова вместе выпить водки и съесть торт в честь дня рождения.

Празднование было посвящено дню рождения Большунова, 31 декабря ему исполнилось 23 года. В тот же день состоялась гонка свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где российский лыжник стал третьим, а норвежец занял 17 место.

«Большунов всегда весел, когда у него все хорошо, и раздает приглашения направо и налево», — цитирует Клебо издание Expressen.

«Я им очень разочарован. Я чуть не плакал часа три, пытаясь заполучить его к нам в отель», — отреагировал на отказ Большунов.

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

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ager

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