Норвежский лыжник отказался пить водку с россиянином

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо отказался от предложения российского спортсмена Александра Большунова вместе выпить водки и съесть торт в честь дня рождения.

Празднование было посвящено дню рождения Большунова, 31 декабря ему исполнилось 23 года. В тот же день состоялась гонка свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где российский лыжник стал третьим, а норвежец занял 17 место.

«Большунов всегда весел, когда у него все хорошо, и раздает приглашения направо и налево», — цитирует Клебо издание Expressen.

«Я им очень разочарован. Я чуть не плакал часа три, пытаясь заполучить его к нам в отель», — отреагировал на отказ Большунов.