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Первый ледовый дворец открыли в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Первый ледовый дворец, строительство которых продолжалось семь лет, открыли в Республике Алтай.

На открытии глава региона Олег Хорохордин напомнил, что «Атлант» строился с 2012 года, работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, затем возобновились по прямому поручению президента России Владимира Путина. Но и после этого сроки сдачи постоянно переносились, и строительство затягивалось.

«1 сентября текущего года прошло техническое открытие здания, было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, мы проверили качество первого искусственного льда. Но еще оставались еще некоторые доработки. На сегодня строительные работы завершены, и наш ледовый дворец готов принимать спортсменов и просто желающих покататься на коньках со всей республики», – отметил глава региона.

По его словам, комплекс «Атлант» – прекрасный новогодний подарок для жителей республики, на каникулах здесь будут проходить бесплатные массовые катания на коньках, обучающие тренировки по фигурному катанию, по хоккею с шайбой.

«Наша хоккейная общественность наконец-то получила площадку для круглогодичных тренировок. Хоккей в республике очень популярен, здесь много хороших команд, думаю, теперь вы будете добиваться еще более впечатляющих результатов. В планах открыть на базе «Атланта» новую спортивную школу, думаю, мы обязательно это сделаем», – отметил глава региона.

В рамках открытия ледового дворца состоялось показательное выступление начинающих фигуристов. Также прошел первый матч по хоккею с шайбой на Кубок Главы Республики Алтай. На лед вышли хоккейные команды из Маймы и Соузги. Старт спортивному соревнованию дал Олег Хорохордин, выйдя на лед для вбрасывания шайбы.

По итогам матча победу со счетом 5:3 одержала команда из села Соузги. Олег Хорохордин вручил победителям Кубок Главы Республики Алтай.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» есть не только ледовая арена, но и тренажерный зал, универсальный спортивный зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, теннисом, художественной гимнастикой. Также имеются трибуны, на которых может разместиться около 700 человек, блок раздевалок.

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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

m_d

сам пусть столько получает, взвоет