Первый ледовый дворец открыли в Горном Алтае

Первый ледовый дворец, строительство которых продолжалось семь лет, открыли в Республике Алтай.

На открытии глава региона Олег Хорохордин напомнил, что «Атлант» строился с 2012 года, работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, затем возобновились по прямому поручению президента России Владимира Путина. Но и после этого сроки сдачи постоянно переносились, и строительство затягивалось.

«1 сентября текущего года прошло техническое открытие здания, было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, мы проверили качество первого искусственного льда. Но еще оставались еще некоторые доработки. На сегодня строительные работы завершены, и наш ледовый дворец готов принимать спортсменов и просто желающих покататься на коньках со всей республики», – отметил глава региона.

По его словам, комплекс «Атлант» – прекрасный новогодний подарок для жителей республики, на каникулах здесь будут проходить бесплатные массовые катания на коньках, обучающие тренировки по фигурному катанию, по хоккею с шайбой.

«Наша хоккейная общественность наконец-то получила площадку для круглогодичных тренировок. Хоккей в республике очень популярен, здесь много хороших команд, думаю, теперь вы будете добиваться еще более впечатляющих результатов. В планах открыть на базе «Атланта» новую спортивную школу, думаю, мы обязательно это сделаем», – отметил глава региона.

В рамках открытия ледового дворца состоялось показательное выступление начинающих фигуристов. Также прошел первый матч по хоккею с шайбой на Кубок Главы Республики Алтай. На лед вышли хоккейные команды из Маймы и Соузги. Старт спортивному соревнованию дал Олег Хорохордин, выйдя на лед для вбрасывания шайбы.

По итогам матча победу со счетом 5:3 одержала команда из села Соузги. Олег Хорохордин вручил победителям Кубок Главы Республики Алтай.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» есть не только ледовая арена, но и тренажерный зал, универсальный спортивный зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, теннисом, художественной гимнастикой. Также имеются трибуны, на которых может разместиться около 700 человек, блок раздевалок.