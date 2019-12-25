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Овечкин подарил Трампу свитер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rmnb_blog

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вручил подарок президенту США Дональду Трампу — свой игровой свитер — на рождественском ужине, организованном главой государства.

Овечкин и его жена Анастасия Шубская посетили мероприятие в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — супруга хоккеиста выкладывала сторис в Instagram.

«Рада встрече, мистер президент», — отметила Шубская в сторис.

На ужине Овечкин подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он стал первым в истории российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана команды.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.