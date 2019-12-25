Овечкин подарил Трампу свитер

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вручил подарок президенту США Дональду Трампу — свой игровой свитер — на рождественском ужине, организованном главой государства.

Овечкин и его жена Анастасия Шубская посетили мероприятие в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — супруга хоккеиста выкладывала сторис в Instagram.

Alex Ovechkin spent part of his Christmas Eve at President Trump’s Mar-A-Lago resort @wusa9 - Instagram/@NastyaShubskaya pic.twitter.com/tJ10Ik1u81 — Tom Hunsicker (@TomSportsWUSA9) December 25, 2019

«Рада встрече, мистер президент», — отметила Шубская в сторис.

На ужине Овечкин подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он стал первым в истории российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана команды.