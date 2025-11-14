НАВЕРХ
Хайтек
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей

Источник:
Sibnet.ru
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Количество пользователей национального мессенджера Мax достигло 55 миллионов. За неполные три недели прирост составил 5 миллионов юзеров.

С момента запуска приложения в нем было отправлено 4,4 миллиарда сообщений, совершено более миллиарда звонков и записано 43 миллиона видеокружков, подсчитала пресс-служба мессенджера.

Среднесуточная аудитория Max в ноябре превысила 22,1 миллиона человек, а рекорд по этому показателю — 25,6 миллионов юзеров за сутки — был установлен 6 ноября.

Общее число авторских каналов в мессенджере перевалило за 16 тысяч, а лидерами по аудитории стали: «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев» и СОЛОВЬЕВ, а также каналы «Кремль. Новости», Mash, «Госуслуги», «За рулем» и «Едим дома».

Создано приложение для «общения» с умершими родственниками

К успехам Max пресс-служба мессенджера отнесла и то, что более пяти тысяч магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» внедрили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID в приложении. Ею можно воспользоваться при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания.

Хайтек #Софт
Обсуждение (8)
