НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Cоздано приложение для «общения» с умершими родственниками

Источник:
Sibnet.ru
516 0
Фото: © 2wai.ai

Технологический стартап 2wai из США выпустил приложение Connect With AI Avatars, позволяющее общаться с ИИ-версиями людей после их оцифровки. Посыл, выбранный разработчиками для рекламы своего детища, вызвал волну негодования пользователей.

Рекламный ролик, демонстрирующий возможности приложения, показывает беременную женщину, которая общается с аватаром своей умершей матери. Затем, по сюжету ролика, с «цифровой бабушкой» общается уже 10-летний, а затем и 30-летний внук, готовящийся стать отцом.

В финале ролика показан процесс создания аватара. Для оцифровки близкого человека нужно в течение трех минут снимать его на видео с разных ракурсов. А чтобы приложение «запомнило» не только мимику, но и голос, нужно чтобы человек в кадре что-то говорил на протяжении всей записи.

«С 2wai три минуты могут длиться вечно», — гласит слоган в конце видео.

Реакция пользователей соцсети X на рекламный ролик оказалась по большей части негативной. Многие из них вспомнили серию британского сериала «Черное зеркало», в которой была реализована похожая концепция, и усомнились в психическом здоровье разработчиков.

«Обратитесь за помощью. Прекратите производить продукты, пока вы действительно кому-то не навредили», — цитирует одного из пользователей X портал unilad.com.

Бета-версия приложения пока доступна только в AppStore. В будущем разработчики обещают выложить версию и для Android.

Google «научила» людей на фото улыбаться и не моргать
Еще по теме
«Кинопоиск» запустил систему рекомендаций на основе ИИ
Турецкая студия сняла первый в мире ИИ-сериал
«Яндекс» создал ИИ-репетитора для подготовки к ЕГЭ
ИИ создал свой метод обучения и превзошел алгоритмы людей
смотреть все
Хайтек #Нейросети #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10701
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9896
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28561
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45903
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133977
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132544
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166000
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155605
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760485
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181572
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

Wolf Hound

Только вот з/п не особо за это время рекорды не ставит.

Voland2

Как далеки они от народа и как им пофиг на него..

No!

Очередные попрашайки. Уже помогали им и в итоге - пошли вон.