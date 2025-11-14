Cоздано приложение для «общения» с умершими родственниками

Технологический стартап 2wai из США выпустил приложение Connect With AI Avatars, позволяющее общаться с ИИ-версиями людей после их оцифровки. Посыл, выбранный разработчиками для рекламы своего детища, вызвал волну негодования пользователей.

Рекламный ролик, демонстрирующий возможности приложения, показывает беременную женщину, которая общается с аватаром своей умершей матери. Затем, по сюжету ролика, с «цифровой бабушкой» общается уже 10-летний, а затем и 30-летний внук, готовящийся стать отцом.

В финале ролика показан процесс создания аватара. Для оцифровки близкого человека нужно в течение трех минут снимать его на видео с разных ракурсов. А чтобы приложение «запомнило» не только мимику, но и голос, нужно чтобы человек в кадре что-то говорил на протяжении всей записи.

«С 2wai три минуты могут длиться вечно», — гласит слоган в конце видео.

Реакция пользователей соцсети X на рекламный ролик оказалась по большей части негативной. Многие из них вспомнили серию британского сериала «Черное зеркало», в которой была реализована похожая концепция, и усомнились в психическом здоровье разработчиков.

«Обратитесь за помощью. Прекратите производить продукты, пока вы действительно кому-то не навредили», — цитирует одного из пользователей X портал unilad.com.

Бета-версия приложения пока доступна только в AppStore. В будущем разработчики обещают выложить версию и для Android.