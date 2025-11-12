НАВЕРХ
Google «научила» людей на фото улыбаться и не моргать

Фото: © blog.google

Американская компания Google презентовала несколько новых ИИ-функций своего приложения Google Photos. Теперь оно умеет добавлять улыбку на лицах или придавать снимкам ретро эстетику.

Одной из самых интересных новых функций стала возможность умного редактирования фотографий с помощью текстового запроса. Если пользователя что-то не устраивает на снимке, он может попросить нейросеть внести изменения. Таким образом можно убрать с фото отдельные элементы, например, солнцезащитные очки или головной убор, либо «заставить» не вовремя моргнувшего человека смотреть в камеру широко открытыми глазами.

Вскоре пользователи получат возможность редактировать фотографии нейросетью Nano Banana. С ее помощью человека на фотографии можно «поместить» в антураж и стиль эпохи Возрождения, превратить снимок в мозаику или страницу из детских сказок.

«Google Фото» превратил снимки пользователей в мемы

Компания также улучшила поиск по фотогалерее. Теперь приложению можно сказать, что ищет пользователь, и оно выдаст наиболее релевантные снимки из его библиотеки. Кроме того, в Google Photo появилась кнопка «Спросить». С ее помощью можно узнать, например, что за птица попала в кадр.

