«Google Фото» превратил снимки пользователей в мемы

Android Authority
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания Google добавила в фирменное приложение «Фото» новую функцию под названием Me Meme, которая позволит пользователям превращать свои снимки в популярные мемы.

Для работы с функцией потребуется выбрать шаблон мема, образец исходного фото из своей коллекции, после чего появится возможность создать собственную версию мема, которую можно будет отправить в мессенджер или соцсеть, пишет Android Authority.

Особенности работы функции требуют сохранения в «Google Фото» резервной копии исходного снимка, для достижения оптимального результата приложение предложит сделать селфи, на котором четко видно лицо.

Пока функция тестируется и доступна ограниченному кругу пользователей. Чтобы ее опробовать, потребуется обновить приложение «Google Фото» версии 7.51.0.

Названы самые популярные мемы 2024 года
