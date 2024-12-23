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Названы самые популярные мемы 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia назвали самые популярные мемы россиян в 2024 году. На первом месте оказался мем «просто чилловый парень» — нарисованная антропоморфная собака, относящаяся ко всему с невозмутимостью.

На второй строчке рейтинга расположился турецкий стрелок на Олимпиаде. Мем посвящен 51-летнему Юсуфу Дикечу, который принял участие в ОИ-2024 в простой футболке и без технических приспособлений. Он получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета.

В тройке лидеров также оказался мем «Никто, конечно же, не...» с кадром из передачи «Следствие вели...» с Леонидом Каневским. Далее в рейтинге картинка с грустным хомяком и мем «Бу! Испугался? Не бойся» с кукольным котом.

Всего в битве мемов участвовали 34 номинанта. Сначала их отобрали редакторы сайта Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте» выбирали победителей, голосуя в специальном мини-приложении.

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Жизнь #Общество #Курьезы
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