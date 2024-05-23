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Камила Валиева окончила школу

Источник:
Sibnet.ru
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Камила Валиева на последнем звонке
Фото: © @kamilavalieva26

Последний звонок прозвучал для российской фигуристки Камилы Валиевой — она окончила школу.

Валиева в соцсетях показала, как прошел ее последний звонок — она прошла за руку с первоклассником, а затем вместе с одноклассниками выпустила в небо воздушные шары.

18-летняя фигуристка окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. Она рассказывала, что будет на ЕГЭ сдавать английский, обществознание и биологию.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы. Она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Фигуристка не говорила, собирается ли возобновлять карьеру. Сейчас она активно участвует в телешоу, записывает песни и выступает на форумах.

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