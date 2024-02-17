Дисквалифицированная за допинг Валиева записала песню

Российская фигуристка Камила Алиева записала совместную песню с Mia Boyka, рассказала певица в шоу «КСТАТИ».

Публикация трека запланирована на 26 апреля 2024 года, в день совершеннолетия Камилы Валиевой. Исполнительница уточнила, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

Спортивный арбитражный суд 29 января признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.