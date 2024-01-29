НАВЕРХ

Суд вынес вердикт Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
467 3
Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине
Фото: © ФФККР

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, она будет лишена всех наград, включая золото Олимпийских игр в Пекине.

«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», — говорится в решении CAS.

При этом в решении суда отмечается, что вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации.

За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022, награждение не было проведено из-за допинг-дела), чемпионкой Европы (2022), двукратным призером чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года, на чемпионате России, Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) постановило, что Валиева совершила допинговое нарушение, но не нашло в ее действиях признаков «вины или халатности». В агентстве заявили, что наложение на нее санкций — недопустимо.

По версии защиты Валиевой, триметазидин употреблял дедушка спортсменки после операции на сердце. Препарат попал в ее организм из-за того, что она пила из одной кружки с ним.

Еще по теме
Этери Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение на «Пятнице!»
Российская лыжница обнажилась и пропустила спринт
«Манжерок» расширит перечень всероссийских соревнований
Подсчитано количество рожденных в России фигуристов на ЧЕ
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
05.01.2024 17:06
Октябрьский мост в Красноярске
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
05.01.2024 13:33
Беговая поддержка
Врач рассказал об опасных ошибках на беговой дорожке
24.12.2023 15:23
Самый длинный российский триколор в «Шерегеше»
Самый длинный российский триколор развернули в «Шерегеше»
17.12.2023 12:41
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)