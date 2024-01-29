Суд вынес вердикт Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, она будет лишена всех наград, включая золото Олимпийских игр в Пекине.

«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», — говорится в решении CAS.

При этом в решении суда отмечается, что вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации.

За этот период Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022, награждение не было проведено из-за допинг-дела), чемпионкой Европы (2022), двукратным призером чемпионата России, призером этапов и финала Гран-при России.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года, на чемпионате России, Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) постановило, что Валиева совершила допинговое нарушение, но не нашло в ее действиях признаков «вины или халатности». В агентстве заявили, что наложение на нее санкций — недопустимо.

По версии защиты Валиевой, триметазидин употреблял дедушка спортсменки после операции на сердце. Препарат попал в ее организм из-за того, что она пила из одной кружки с ним.