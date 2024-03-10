Российский боец Петр Ян победил китайца Ядонга

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян нанес
поражение китайцу Сонгу Ядонгу на проходящем в Майами (США) 299-м турнире
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Противостояние открывало основной кард и закончилось
триумфом отечественного спортсмена (единогласное решение судей по итогам трех
раундов).
«Большое
спасибо всем, кто меня поддерживал. Я не бился целый год и счастлив, что стою
здесь. Это очень важная победа для меня. Я вернулся - хочу жесткий бой с
жестким оппонентом. Сезон реваншей открыт», — приводит «Р-Спорт»
слова Яна.
У бывшего чемпиона лиги в легчайшем дивизионе Яна теперь 17
побед в 22 профессиональных поединках, он прервал серию из трех поражений. Они год провел вне октагона.