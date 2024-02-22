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Валиева была рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Нагорный, Владимир Путин, Камила Валиева на открытии Игр будущего
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за допинг, сидела рядом с президентом Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

С другой стороны от Путина сидел гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, а сзади — бывший футболист Андрей Аршавин.

«Она (Валиева) один из послов Игр фиджитал. И конечно, президент ее поддерживает», — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, Владимир Владимирович поддержал Камилу таким жестом. Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы же своих не сдаем», —прокомментировала «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021 года) с лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионата Европы и три медали чемпионатов России.

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