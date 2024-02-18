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Судьбу хоккейной «Сибири» решит хабаровский «Амур»

Источник:
Sibnet.ru
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"Сибирь-Арена" в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Победа хабаровского «Амура» над казахстанским «Барысом» поставит точку в борьбе за плей-офф для новосибирской «Сибири».

Матч между «Амуром» и «Барысом» пройдет в воскресенье, в 14.00 по новосибирскому времени (18.00 по мск).

Если «Амур» победит в основное время, то у «Сибири» не будет возможности попасть в плей-офф. На момент публикации у новосибирцев 62 очка и четыре оставшиеся игры. При условии, что «Сибирь» одержит четыре победы в основное время, она завершит регулярку с 70 очками и 22 победами в основное время.

У «Амура» при победе над «Барысом» окажется тоже 70 очков, но побед в основное время будет на одну больше. Что не позволит новосибирцам обогнать хабаровчан в турнирной таблице.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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