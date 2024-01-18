«Сибири» присудили технические поражения и лишили четырех очков

Континентальная хоккейная лига присудила «Сибири» четыре технических поражения и денежный штраф за нарушение лимита на легионеров, сообщается на сайте лиги.

В четырех матчах регулярного чемпионата хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ – превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок».

Данный статус в указанных матчах имели следующие игроки: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

Гордеев является уроженцем Омска. В возрасте семи лет он вместе с семьей переехал в Канаду. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Но у хоккеиста нет российского спортивного гражданства. При этом о легионерском статусе игрока Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон, утверждает КХЛ.

Четыре лигионера выходили на лед в четрыех матчах «Авангард» - «Сибирь» (2 сентября), «Барыс» - «Сибирь» (4 сентября), «Сибирь» - «Барыс» (7 сентября) и «Сибирь» - «Автомобилист» (9 сентября). В матчах с «Авангардом» и «Автомобилистом» сибиряки проиграли, а «Барыса» оба раза обыграли. Именно за эти матчи новосибирской команде засчитаны технические поражение, четыре очка перешли «Барысу».

После технических поражений положение «Сибири» в турнирной таблице осталось прежним — восьмое место. Но четыре очка могут сильно повлиять на ход борьбы за плей-офф. Разрыва в очках с «Амуром» уже нет.