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Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК

Источник:
Sibnet.ru
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Прыгунья в длину Дарья Клишина
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Прыгунья в длину, призер ЧМ Дарья Клишина считает, что спортсмены из России должны соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) и ехать на Олимпийские игры в Париже.

«Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам же всё время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да», — сказала Клишина в интервью «Чемпионату».

Легкоатлетка добавила, что она не в курсе конкретных заявлений МОК, но спортсмены должны использовать любой шанс или лазейку.

Клишина была единственной спортсменкой из сборной России по легкой атлетике, которую допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро после допингового скандала. Она получила особое разрешение от IAAF. Там она заняла девятое место.

Прыгунья выигрывала серебро на чемпионате мира 2017 года, дважды становилась чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и чемпионка Универсиады-2013. С 2013 года спортсменка живет и тренируется в США.

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GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...