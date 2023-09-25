Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК

Прыгунья в длину, призер ЧМ Дарья Клишина считает, что спортсмены из России должны соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) и ехать на Олимпийские игры в Париже.

«Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам же всё время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да», — сказала Клишина в интервью «Чемпионату».

Легкоатлетка добавила, что она не в курсе конкретных заявлений МОК, но спортсмены должны использовать любой шанс или лазейку.

Клишина была единственной спортсменкой из сборной России по легкой атлетике, которую допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро после допингового скандала. Она получила особое разрешение от IAAF. Там она заняла девятое место.

Прыгунья выигрывала серебро на чемпионате мира 2017 года, дважды становилась чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и чемпионка Универсиады-2013. С 2013 года спортсменка живет и тренируется в США.