Сборная США проиграла команде Германии со счетом 3:4 в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящем в Риге и финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0). Решающую шайбу немецкие хоккеисты забросили в овертайме.

Германия попала в финал чемпионата мира по хоккею впервые с 1953 года. За золото мирового первенства немцы сразятся с канадцами, обыгравшими латвийцев.

Сборная США завершит турнир матчем за бронзу против сборной Латвии. Финал и полуфинал пройдут в воскресенье, 28 мая в Тампере.