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Обновление сломало самую популярную функцию Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление Windows 11
Фото: © Johny vino / Unsplash License

Последние обновления для 32-битных версий операционных систем Windows 10 и 11 привели к неисправностям в функциях сохранения и копирования файлов. 

Пользователи портала Bleeping Computer пожаловались на невозможность сохранить свои документы в приложениях Word и Excel — система выводит ошибку «Документ не сохранен» (Document not saved). Помимо этого, функции «Копировать» и «Вставить» перестали работать корректно.

Microsoft выпустила новую версию Windows 11

Microsoft подтвердила, что знает о проблеме, разработчики обещали предоставить исправление в ближайшее время через патч. Пользователям порекомендовали повторять команды несколько раз до достижения желаемого результата или откатить обновление.

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Удавиков

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О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!

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