Обновление сломало самую популярную функцию Windows

Последние обновления для 32-битных версий операционных систем Windows 10 и 11 привели к неисправностям в функциях сохранения и копирования файлов.

Пользователи портала Bleeping Computer пожаловались на невозможность сохранить свои документы в приложениях Word и Excel — система выводит ошибку «Документ не сохранен» (Document not saved). Помимо этого, функции «Копировать» и «Вставить» перестали работать корректно.

Microsoft выпустила новую версию Windows 11

Microsoft подтвердила, что знает о проблеме, разработчики обещали предоставить исправление в ближайшее время через патч. Пользователям порекомендовали повторять команды несколько раз до достижения желаемого результата или откатить обновление.