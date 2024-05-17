Microsoft отключила российские компании от облачных сервисов

Корпорация Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов.

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по пять–десять наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению», — сообщил CNews вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

Под ограничения попали подписки на продукты Power BI (помогает создавать интерактивные отчеты), Visio (позволяет просматривать, создавать и редактировать схемы) и Project (позволяет управлять проектами).

В марте 2022 года Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг на российском рынке, объяснив это санкционными рисками. В марте 2024 года компания объявила о грядущей блокировке российского бизнеса на свои облачные сервисы.