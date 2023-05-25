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Microsoft выпустила новую версию Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft выпустила крупное функциональное обновление для операционной системы Windows 11. Пока версия Windows 11 22H2 Moment 3 доступна в качестве опционального апдейта, но эти изменения также будут включены в обязательное июньское обновление.

Одной из главных особенностей обновленной Windows 11 стал новый внешний вид панели виджетов с тремя колонками. Также операционная система получила анимированные значки для виджетов на панели задач.

Еще одним изменением стала возможность копировать коды безопасности из уведомлений. Если пользователь использует двухфакторную аутентификацию и получает уведомления по электронной почте, он сможет сразу скопировать код в буфер обмена.

В приложении «Настройки» появилась страница USB4, где можно управлять док-станциями и подключенными к ним устройствами. Также теперь Windows 11 обеспечивает более детальный контроль над такими функциями, как пробуждение ПК при приближении или блокировка при уходе.

В «Проводнике» контекстные меню теперь поддерживают клавиши доступа. Также улучшены специальные возможности, в том числе поддержка живых субтитров на большем количестве языков, а также поддержка голосового доступа на большем количестве диалектов английского языка.

Улучшения панели задач включают отображение статуса VPN, появилась возможность отображать секунды на часах на панели задач. Патч также приносит дополнительный уровень защиты от фишинга и использования небезопасных паролей.

Тема: Человек и компьютер
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Alhazred

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GammiPluh

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