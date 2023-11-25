НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Как просто увеличить скорость интернета

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Измерение скорости интернета
Фото: © Ростелеком
Тариф обещает скорость в сотни Мбит/с, однако видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета своими силами?

Низкий уровень сигнала Wi-Fi

Уровень Wi-Fi сигнала зависит от расстояния между устройством и роутером, а также от наличия физических препятствий между устройствами. Чем ближе к роутеру компьютер или смартфон, тем выше скорость. Также необходимо минимизировать количество стен, дверей, зеркал между устройством и маршрутизатором.

Что создает помехи для Wi-Fi

Проникновение вирусов

Возможно, низкая скорость интернета вызвана проникновением вирусов. Устройство необходимо проверить — для этого можно воспользоваться любым популярным антивирусом, включая бесплатные решения. Важный момент — нужно проверить именно весь компьютер.

Проблемы с автозагрузкой

При снижении скорости интернет-соединения рекомендуется изучить автозагрузку. Для этого достаточно открыть «Диспетчер задач» (В Windows 10 — сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc). Все приложения в автозагрузке работают в операционной системе постоянно. Необходимо убрать все лишнее — особенно те программы, которые используют интернет.

Оптимизация браузеров

Современные браузеры — главные потребители трафика. Например, нагружать канал могут тяжелые рекламные баннеры. Снизить нагрузку помогут блокировщики рекламы. Но устанавливать их рекомендуется из официальных каталогов расширений Chrome, Firefox и других браузеров. При этом другие расширения лучше удалить — многие из них работают в фоновом режиме.

Зашумленность канала Wi-Fi

Другие беспроводные устройства могут работать на той же частоте, что и Wi-Fi. Например, на стандартных 2,4 ГГц функционируют колонки, радиотелефон, различные смарт-устройства. Помехи сигналу также создают микроволновая печь и холодильник. Чем больше таких устройств, тем ниже скорость соединения. Для увеличения скорости в двухдиапазонном роутере необходимо выбрать частоту 5 ГГц.

Современные роутеры поддерживают сразу две основные частоты Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. 2,4 ГГц работает на большем расстоянии, но при этом скорость ниже. На частоте 5 ГГц зона покрытия меньше, но скорость интернета выше.

Ручные обновления

Операционная система и некоторые программы самостоятельно скачивают из Сети «тяжелые» обновления. Это перегружает интернет-канал. Необходимо настроить обновления вручную. Для обновления ОС выбрать часы, в которые устройство используется минимально (открыть «Параметры» и перейти в раздел «Обновление и безопасность»).

Отказ от VPN

Подключение по VPN обычно намного медленнее обычного. При росте нагрузки на VPN-сервер скорость доступа ощутимо падает. Особенно это заметно при использовании бесплатных или недорогих VPN-сервисов. Для увеличения скорости нужно отказаться от использования VPN или перейти на премиальные тарифы, которые гарантируют пользователю высокую скорость.

Неисправность оборудования

Если проблемы со скоростью возникают регулярно, а их причину выявить не удается, необходимо обратиться к провайдеру. Причиной могут быть незначительные повреждения сетей или перегруженность узла. Для их выявления используется специальное оборудование.

Чекап роутера

Провести первичную диагностику скорости интернета можно на сайте Ростелекома с помощью сервиса «Чекап». Для этого нужно нажать на кнопку «Старт». На экране появится результат: скорость скачивания, скорость загрузки и пинг. Для более точного определения скорости подключения требуется трехкратное тестирование. 

Еще по теме
Как замести цифровые следы
Ростелеком поможет самостоятельно создавать визуальный контент
Что такое цифровой след и цифровая тень
Ростелеком создаст интеллектуальную транспортную систему Новосибирска
смотреть все
Обзоры #Интернет #Интернет #Потребитель #Как сделать
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Регистрация в интернете
ТЕМА ДНЯ
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
Измерение скорости интернета
#Интернет
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
 светодиодная лампа
#Оборудование
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Полезный «бочонок»: зачем нужен ферритовый фильтр
Довольно часто на проводах бытовой электроники и соединительных кабелях можно заметить странный «бочонок»
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
25 ноября
Черная пятница началась в онлайн‑репетиторе «Лицей»
22 ноября
Ростелеком поможет самостоятельно создавать визуальный контент
16 ноября
Ростелеком создаст интеллектуальную транспортную систему Новосибирска
10 ноября
Сериал «Плакса» Сергея Жукова побил рекорд в Wink
 Смотреть все