Как просто увеличить скорость интернета

Тариф обещает скорость в сотни Мбит/с, однако видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета своими силами?

Низкий уровень сигнала Wi-Fi

Уровень Wi-Fi сигнала зависит от расстояния между устройством и роутером, а также от наличия физических препятствий между устройствами. Чем ближе к роутеру компьютер или смартфон, тем выше скорость. Также необходимо минимизировать количество стен, дверей, зеркал между устройством и маршрутизатором.

Проникновение вирусов

Возможно, низкая скорость интернета вызвана проникновением вирусов. Устройство необходимо проверить — для этого можно воспользоваться любым популярным антивирусом, включая бесплатные решения. Важный момент — нужно проверить именно весь компьютер.

Проблемы с автозагрузкой

При снижении скорости интернет-соединения рекомендуется изучить автозагрузку. Для этого достаточно открыть «Диспетчер задач» (В Windows 10 — сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc). Все приложения в автозагрузке работают в операционной системе постоянно. Необходимо убрать все лишнее — особенно те программы, которые используют интернет.

Оптимизация браузеров

Современные браузеры — главные потребители трафика. Например, нагружать канал могут тяжелые рекламные баннеры. Снизить нагрузку помогут блокировщики рекламы. Но устанавливать их рекомендуется из официальных каталогов расширений Chrome, Firefox и других браузеров. При этом другие расширения лучше удалить — многие из них работают в фоновом режиме.

Зашумленность канала Wi-Fi

Другие беспроводные устройства могут работать на той же частоте, что и Wi-Fi. Например, на стандартных 2,4 ГГц функционируют колонки, радиотелефон, различные смарт-устройства. Помехи сигналу также создают микроволновая печь и холодильник. Чем больше таких устройств, тем ниже скорость соединения. Для увеличения скорости в двухдиапазонном роутере необходимо выбрать частоту 5 ГГц.

Современные роутеры поддерживают сразу две основные частоты Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. 2,4 ГГц работает на большем расстоянии, но при этом скорость ниже. На частоте 5 ГГц зона покрытия меньше, но скорость интернета выше.

Ручные обновления

Операционная система и некоторые программы самостоятельно скачивают из Сети «тяжелые» обновления. Это перегружает интернет-канал. Необходимо настроить обновления вручную. Для обновления ОС выбрать часы, в которые устройство используется минимально (открыть «Параметры» и перейти в раздел «Обновление и безопасность»).

Отказ от VPN

Подключение по VPN обычно намного медленнее обычного. При росте нагрузки на VPN-сервер скорость доступа ощутимо падает. Особенно это заметно при использовании бесплатных или недорогих VPN-сервисов. Для увеличения скорости нужно отказаться от использования VPN или перейти на премиальные тарифы, которые гарантируют пользователю высокую скорость.

Неисправность оборудования

Если проблемы со скоростью возникают регулярно, а их причину выявить не удается, необходимо обратиться к провайдеру. Причиной могут быть незначительные повреждения сетей или перегруженность узла. Для их выявления используется специальное оборудование.

Чекап роутера

Провести первичную диагностику скорости интернета можно на сайте Ростелекома с помощью сервиса «Чекап». Для этого нужно нажать на кнопку «Старт». На экране появится результат: скорость скачивания, скорость загрузки и пинг. Для более точного определения скорости подключения требуется трехкратное тестирование.