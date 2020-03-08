Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?

Помехи для прохождения сигнала от Wi-Fi от роутера до принимающего устройства в обычной квартире создает практически все. Одними из самых сильных поглотителей считаются бетонные стены. Но могут влиять и другие факторы, например, конфликт между двумя точками доступа. Что еще «портит» Wi-Fi, как устранить помехи и можно ли усилить сигнал?

Любая перегородка между точкой доступа и принимающим устройством — помеха. Особенно преуспели в этом бетонные стены, внутри которых «спрятана» металлическая оплетка, объясняет доктор технических наук Сергей Мамойленко.

#Инфографика Как улучшить домашний Wi-Fi

Дерево и гипсокартон также негативно влияют на качество сигнала, но в меньшей степени, нежели железобетонная стена. Все вещи, попадающиеся на пути радиоволны так или иначе создают препятствия, но по-разному. Если одни поглощают сигнал, как, например, стены, то другие его отражают.



«Это также как солнечные зайчики. Если на воду направить свет, он отразится, а через стекло пройдет. В случае с сигналом также. Все зависит от длины волны и от структуры преграды, через которую она проходит», — говорит эксперт.

Если в доме находится небольшой аквариум, то на качество сигнала он повлияет несильно. Также как и обычное зеркало. А вот стены с фольгированной отделкой могут стать серьезным препятствием.

Единого рецепта, кому и где устанавливать роутер, нет. В идеале нужно вызвать специалистов, чтобы они сделали замеры и указали на потенциальные места для установки раздающей точки Wi-Fi. Но можно сделать все самому — опытным путем перемещая точку доступа и фиксируя, откуда покрытие будет лучше.

Конфликт точек доступа

Еще одна распространенная проблема в жилых домах, когда владельцы квартир жалуются на «плохой Wi-Fi» — это конфликт между разными точками доступа. То есть когда сигналы роутеров нескольких жителей накладываются друг на друга. В результате получается, что клиентский компьютер (ноутбук, смартфон) не понимает с какой точкой доступа ему связаться или теряет ее совсем.

«Несколько роутеров настроены одинаково и конфликтуют по каналу доступа. В этом случае нужно поменять настройки своей точки доступа. Например, настроить автоматический выбор канала, чтобы роутер сам понимал, что ему кто-то мешает и перестраивался», — советует Мамойленко.

Как попасть в настройки роутера?

Если все ухищрения с настройками роутера не привели к положительному результату, скорее всего, точку доступа придется переносить. Есть другой вариант — если стоит роутер, поддерживающий частотный диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц, можно заменить устройство на точку доступа с диапазоном 5ГГц.

«Длина волны – это характеристика, влияющая на прохождения через преграды. Она зависит от частоты. Смысл вот в чем: есть точка доступа, которая с какой-то мощностью раздает электромагнитный сигнал. Чем дальше вы от нее находитесь, тем хуже становится отношение мощности исходящего сигнала и мощности приемника», — объясняет собеседник.

Как усилить сигнал Wi-Fi?

Когда мощности сигнала становится недостаточно, ноутбук или смартфон просто не могут его принять. Выручат усилители. Они станут промежуточным звеном, принимая сигнал от точки доступа и усиливая мощность.

«Но не стоит забывать, что чем выше мощность у точки доступа, тем больше электромагнитного излучения она издает. Если вы поставите мощную Wi-Fi точку, то находиться долго рядом с ней не рекомендуется. Тут нужна золотая середина. Если вы сильно хотите усилить сигнал, лучше поставить несколько точек доступа по дому (2,4 ГГц). Пусть мощность сигнала будет небольшая, но площадь покрытия увеличивается», — резюмировал Мамойленко.