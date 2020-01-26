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Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роутер — обязательное устройство для подключения к интернету всех гаджетов в доме. Нередко его настраивает провайдер, однако иногда пользователю нужно сделать это самостоятельно. Как зайти в настройки, что делать в случае неполадок, как быстро узнать IP-адрес роутера и зачем менять стандартный пароль?

Как попасть в настройки

Для самостоятельной настройки роутера нужно открыть панель администратора. Заходить в нее нужно, как будто это обычный сайт — запускаем браузер и вбиваем в адресную строку адрес веб-интерфейса маршрутизатора. Обычно это адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После этого панель откроется в браузере.


Иногда стандартные адреса не позволяют попасть в панель администратора — выскакивает сообщение «Не удается открыть эту страницу». В этом случае нелишним будет проверить наклейку с настройками роутера на задней панели устройства — там может быть указан нестандартный сетевой адрес.

После загрузки панели пользователя попросят ввести логин и пароль. Обычно он также указывается на задней панели роутера. Самые распространенные заводские сочетания — логин «admin» и пароль «admin», а также «admin» и «1234», «admin» и «password».


Если роутер уже не новый, то пароль может быть изменен. В этом случае нужно сбросить настройки. Для этого нужно нажать кнопку reset при включенном маршрутизаторе и подержать несколько секунд (точное значение указывается в документации в устройстве). В некоторых роутерах кнопка перезагрузки доступна только с помощью спички или разогнутой скрепки.

Если панель роутера недоступна

Что делать, если в наклейке на задней панели указан стандартный сетевой адрес, однако пользователь не может попасть в панель администратора и даже сброс настроек до заводского состояния не помогает? Для этого нужно узнать IP-адрес роутера с помощью компьютера.


Соединяем маршрутизатор и компьютер с помощью витой пары Ethernet — один конец провода нужно воткнуть в слот LAN на задней части роутера, а другой — в LAN-порт сетевой карты. Затем щелкнуть правой кнопкой по значку сети возле часов и выбрать «Центр управления сетями и общим доступом».

Последовательность действий далее следующая:

  • Нажать на ссылку с названием сетевого подключения.
  • Выбрать «Изменение параметров адаптера».
  • Выбрать «Свойства».
  • Выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать «Свойства».
  • Проверить, выставлено ли «Автоматическое получение IP и DNS». Если нет — выставить.
  • Вернуться на ссылку с названием сетевого подключения.
  • Выбрать «Сведения» и найти значение «Шлюз» — это и есть IP адрес роутера.


Теперь можно ввести полученное знание в браузере, авторизоваться и выполнить необходимые настройки.

Как сменить пароль роутера

Заводской пароль после первого захода в панель администрирования желательно сменить на более сложный пользовательский. Процедура смены пароля роутера простая, но может отличаться в зависимости от производителя устройства.

Общий алгоритм следующий. Нужно включить роутер и компьютер, в браузере зайти на панель администрирования и ввести заводские логин и пароль. Далее найти в настройках раздел с данными администратора, придумать новый пароль и ввести его. В финале нужно сохранить изменение настроек.

Важный нюанс — желательно не забыть новый пароль. Для этого надежнее всего распечатать его значение на бумаге, вырезать и наклеить снизу на корпус устройства. Для удобства можно также сохранить его в текстовом документе где-нибудь на компьютере. При этом желательно не сохранять пароль в браузере — это снижает безопасность устройства.

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