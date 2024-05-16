Операционная система Apple получила защиту от укачивания

Операционная система iOS 18 получила функцию, которая должна снизить эффект укачивания при использовании iPhone или iPad в транспорте, сообщается на сайте Apple. Обновленная ОС должна официально выйти в июне этого года в рамках ежегодного мероприятия WWDC.

Функция под названием Vehicle Motion Cues активирует на экране анимированные точки, которые будут следовать в направлении движения машины, что позволит сократить нарушения сенсорных взаимодействий в мозге и снизить интенсивность эффекта укачивания.

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Еще одним нововведением станет поддержка управления движением глаз — Eye Tracking. Для ее работы будет использоваться фронтальная камера: она должна следить за тем, в какую часть экрана смотрит человек, тем самым позволяя осуществлять навигацию внутри интерфейса.

Например, чтобы нажать на какую-либо кнопку или выделить блок текста, с функцией Eye Tracking достаточно будет только задержать взгляд на нужном элементе на несколько секунд.

Также в iOS 18 станет доступна функция Vocal Shortcuts, за счет которой пользователи смогут назначать определенные фразы для выполнения различных многоступенчатых действий и запуска ярлыков приложений при помощи голосовых команд.