Браузер Edge перестанет работать на старых компьютерах

Пользователи компьютеров со старыми процессорами потеряют доступ к браузеру Edge. Начиная с версии 126, обозреватель будет требовать наличия процессора с поддержкой набора инструкций SSE3 или более поздних версий.

Новые правила коснутся только ограниченного числа пользователей, которые работают со старым оборудованием, сообщается в блоге Microsoft.

Уточняется, что владельцы устаревших компьютеров смогут пользоваться более ранними версиями Edge, хотя это может быть небезопасно.

При этом разработчики не объяснили, почему решили ввести такие изменения. Более того, в других браузерах подобных требований нет.