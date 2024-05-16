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Браузер Edge перестанет работать на старых компьютерах

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи компьютеров со старыми процессорами потеряют доступ к браузеру Edge. Начиная с версии 126, обозреватель будет требовать наличия процессора с поддержкой набора инструкций SSE3 или более поздних версий.

Новые правила коснутся только ограниченного числа пользователей, которые работают со старым оборудованием, сообщается в блоге Microsoft.

Уточняется, что владельцы устаревших компьютеров смогут пользоваться более ранними версиями Edge, хотя это может быть небезопасно.

При этом разработчики не объяснили, почему решили ввести такие изменения. Более того, в других браузерах подобных требований нет.

Тема: Человек и компьютер
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