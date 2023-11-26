Как замести цифровые следы

Каждое действие пользователя в Сети оставляет цифровой след. С годами шлейф персональных данных становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как сократить цифровой след?

Настроить параметры конфиденциальности

Любая соцсеть содержит огромное количество информации о человеке. Самый надежный способ замести цифровые следы — полностью закрыть аккаунты для просмотра извне. Делать профиль закрытым не обязательно, однако необходимо изменить доступность данных — например, лучше не указывать номер телефона и адрес электронной почты в соцсетях и мессенджерах.

Минимизировать использование cookies

Cookies представляют собой небольшие файлы, которые сайт сохраняет на компьютере пользователя с помощью браузера. В эти файлы можно записать практически любую информацию о посетителе ресурса.

Cookies — это удобно. Пользователю не приходится заново вбивать данные для входа на сайт, выбирать местоположение и т.д. Но всегда есть риски утечки cookies с приватными данными, включая сведения для авторизации.

Каждый интернет-ресурс обязан уведомлять своих посетителей о том, что использует файлы cookie. Для сайтов, на которые заходят разово, лучше выбрать отказ от cookies.

Время от времени необходимо проводить процедуру очистки от cookie-файлов. Она описана на страницах служб поддержки браузеров: например, для Chrome, Firefox, Opera.

Какие виды cookies бывают

Временные — в них хранятся данные о просмотренных страницах, записи форм заказов и другая информация, позволяющая упростить работу с сайтом. Эти файлы удаляются после ухода посетителя с сайта.

Постоянные — не удаляются после окончания взаимодействия с сайтом. Они записывают информацию о пользователях сайта, сохраняя историю посещений и все действия, совершенные на сайте.

Отказаться от авторизации через соцсети

Такая функция есть практически на любом портале. Это удобно, но сайты получают больше информации о пользователе — включая его ФИО, регион проживания, возраст, фотографию. При этом не все сайты должны образом защищают эти данные. Более безопасный вариант — потратить чуть больше времени и зарегистрироваться через логин и пароль.

Удалить информацию из поисковиков

Чтобы проверить, какая информация о вас в интернете уже есть, нужно ввести в различных поисковых системах имя, фамилию и отчество. Если они высокочастотные — добавить город проживания и дату рождения. После этого изучить выдачу сайтов.

Существует способ удалить информацию о себе из поисковых систем — воспользоваться закрепленным в Федеральном законе №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» правом на забвение. Заявки поисковикам отправляются через специальные формы. Например, у «Яндекса» она выглядит так.