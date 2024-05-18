Представлена российская операционная система KvadraOS

Российская компания Yadro представила операционную систему для мобильных устройств Kvadra, сообщает пресс-служба разработчика.

«KvadraOS — это новая операционная система для мобильных устройств бренда Kvadra, на базе которой планируется создание единой экосистемы продуктов и сервисов», — говорится в сообщении.

Разработчики уже приступили к созданию первой единой экосистемы продуктов и сервисов от российского производителя. Подчеркивается, что это не просто набор программных и аппаратных продуктов, которые обмениваются информацией друг с другом.

При создании разработчики ориентируются на потребности пользователей и стремятся предложить им дополнительные возможности и комфорт взаимодействия с цифровыми устройствами во всех аспектах повседневной жизни.

В частности, в KvadraOS реализован многопользовательский режим, где для каждого пользователя можно создать отдельную учетную запись с изолированным хранением данных и файлов. Каждый профиль можно настроить под себя.

В основе ОС лежит AOSP с компонентами собственной разработки и переработанными Open Source продуктами. Первым устройством на базе мобильной операционной системы KvadraOS стал планшет Kvadra_T, представленный в 2023 году.