Утвержден перечень предустановленных приложений на смартфоны

Правительство России утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры.

Всего в перечень входят 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore, сообщила пресс-служба кабмина.

Для компьютеров и моноблоков предусматривается предустановка браузера, офисного ПО и антивируса.

Что касается телевизоров с цифровым блоком управления, для них для предустановки предусмотрено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.

Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей в год (за исключением отдельных классов программ). При этом пользователи попрежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.