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Утвержден перечень предустановленных приложений на смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры.

Всего в перечень входят 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore, сообщила пресс-служба кабмина.

Для компьютеров и моноблоков предусматривается предустановка браузера, офисного ПО и антивируса.

Что касается телевизоров с цифровым блоком управления, для них для предустановки предусмотрено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.

Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей в год (за исключением отдельных классов программ). При этом пользователи попрежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

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Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

Asd10

Ты бы аккуратнее... Своим же ядом можешь захлебнуться. Дымятся шаровары то?? 🤔

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000