Россиянам отключили монетизацию в Telegram

Мессенджер Telegram убрал монетизацию для российских каналов через пять дней после ее анонса. Вкладка с балансом больше не отображается в меню статистики.

Возможность монетизации для российских Telegram-каналов появилась 19 июля 2024 года. На платформе Telegram Ads владельцами вводились личные данные, адрес электронной почты, номер телефона, страна и город.

Согласно программе монетизации, владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиками должны были получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале. Выводить деньги можно было бы во внутренней валюте Stars.

Внутреннюю валюту Stars можно обменять на платформе Fragment на криптовалюту TON, либо купить на «звезды» рекламу для продвижения собственного канала.