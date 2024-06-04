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Как сбросить телефон Android до заводских настроек

Источник:
Sibnet.ru
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Восстановление Android на смартфоне Xiaomi
Восстановление Android на смартфоне Xiaomi
Фото: © Sibnet.ru
Иногда требуется вернуть смартфон в исходное состояние — например, чтобы исправить неполадки в работе, или подготовить к последующей продаже. Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?

Если телефон заблокирован

Бывает, что телефон по какой-то причине блокируется — например, такие инциденты недавно массово фиксировались с владельцами Xiaomi после распространения некорректного обновления прошивки.

В случае с Xiaomi сбросить смартфон до заводских настроек поможет способ с использованием физических кнопок и Recovery Mode. Сначала устройство необходимо выключить — для этого достаточно удерживать кнопку питания около 10 секунд и дождаться характерной вибрации.

Затем смартфон нужно запустить уже в Recovery Mode. Стоит помнить, что метод перехода в такой режим у разных производителей может отличаться. Так, для базовой версии Android нужно 5-7 секунд одновременно удерживать кнопку питания и клавишу снижения громкости.

Recovery Mode — специальное диагностическое ПО для восстановления системы на Android-смартфонах. Основная функция Recovery — полный сброс, но через него также можно прошить устройство.

Для современных моделей Samsung алгоритм другой — необходимо удерживать кнопки питания и повышения громкости. У старых «корейцев» все еще сложнее — потребуется длительно нажать сразу три кнопки — питания, громкости и домой.

Также есть некоторые модели смартфонов, которые переходят в режим Recovery Mode с помощью удержания кнопок повышения и понижения громкости, а также кнопки питания. Если один из методов не помог, можно последовательно применить остальные.

Что дальше

Recovery Mode на подавляющем большинстве смартфонов использует английский язык. При этом для навигации между пунктами применяются кнопки управления громкостью, а для выбора — кнопка питания.

На этом этапе устройство нужно подключить к зарядке — это условие стало обязательным для сброса, начиная с Android 11. Если смартфон отключится в процессе восстановления, ему потребуется прошивка с нуля, выполнить которую в домашних условиях проблематично.

Чтобы восстановить заводские настройки, необходимо найти в Recovery Mode пункт Wipe Data/Factory Reset. Его активация сбрасывает все настройки смартфона, удаляет данные и возвращает устройство в исходное состояние.

Для сброса потребуется активировать Wipe Data/Factory Reset
Для сброса потребуется активировать Wipe Data/Factory Reset
Фото: Paowee / CC BY-SA 4.0

В ходе этой операции смартфон может несколько раз перезагрузиться. Сам процесс может занять около часа. Главное — проявить терпение и дождаться завершения. На финальном этапе устройство должно самостоятельно включится в режиме первичной настройки.

Если есть доступ к настройкам

Если смартфон работоспособен и к нему есть доступ, процесс восстановления заводских настроек значительно упрощается. Дело в том, что в настройках любого Android-смартфона доступны опции для сброса.

Само название пункта и его расположение может значительно отличаться в зависимости от производителя, модели и прошивки. Например, нужный пункт может называться: «Сброс настроек», «Сброс» или «Восстановление и сброс».

Достаточно активировать его и устройство начнет перезагрузку с восстановлением исходного состояния. Однако стоит помнить о необходимости обязательного подключения телефона к зарядному устройству.

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Хайтек #Смартфоны #Потребитель #Как сделать
Как сделать
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GammiPluh

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corrector

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mosquito__2010

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