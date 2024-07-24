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WhatsApp запустил быструю передачу файлов между устройствами

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию новой функции Nearby Share, благодаря которой пользователи смогут передавать большие файлы напрямую между устройствами.

Функция напоминает AirDrop от Apple, но WhatsApp намерен сделать возможным быстрый обмен файлами в том числе между устройствами на iOS и Android. Nearby Share позволяет передавать фото, документы, видео и другие файлы без подключения к интернету на устройства поблизости.

Основным преимуществом такого способ передачи данных является то, что обмениваться можно файлами большого объема — в настоящее время нет ограничений по размеру передаваемых файлов.

Nearby Share на Android автоматически определит устройства неподалеку, а на iOS потребуется отсканировать QR-код для передачи данных. Воспользоваться Nearby Share можно, скачав бета-версию WhatsApp.

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