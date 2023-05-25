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Мужчина простоял в планке почти 10 часов

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Чехии Йозеф Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд, установив новый мировой рекорд, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Салек, известный как тренер по личностному развитию Йоска, выполнил упражнение на фестивале Avatar в Пльзене.

Йоска рассказал, что наиболее критичным для него было время между седьмым и восьмым часом, он почувствовал головокружение и сильную боль. Главное, что помогло ему простоять — это ментальная техника принятия.

Рекордсмену 53 года. Несколько лет назад он любил алкоголь и сигареты, у него было 15 лишних килограммов, но в определенный момент изменил жизнь. Одной из причин стали несколько месяцев в арабской тюрьме.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Дэниелу Скали. Он сумел простоять в планке в течение 9 часов 30 минут 1 секунду.

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Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

shatlnk

куда уехал цырк, в какие города?, погонщики ведут усталого верблюда.