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Медведев впервые выиграл турнир на грунте

Источник:
Sibnet.ru
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Теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Риме
Фото: © @medved33

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Риме — это его первая победа на корте с грунтовым покрытием.

Медведев в финале победил датчанина Хольгера Руни со счетом 7:5, 7:5 и стал чемпионом Internazionali BNL d’Italia, завершившегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000.

Титул, выигранный Медведевым в Риме, стал для него первым на грунте, пятым в нынешнем сезоне и двадцатым за карьеру.

Призовой фонд турнира в Риме составил 7,7 миллиона евро. Престижнее турниров серии «Мастерс» — только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

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GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

shatlnk

"Запад передаст Украине истребители F‑16" - ню, ню !, запад точно ПереДаст.

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.