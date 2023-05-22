Медведев впервые выиграл турнир на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Риме — это его первая победа на корте с грунтовым покрытием.

Медведев в финале победил датчанина Хольгера Руни со счетом 7:5, 7:5 и стал чемпионом Internazionali BNL d’Italia, завершившегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000.

Титул, выигранный Медведевым в Риме, стал для него первым на грунте, пятым в нынешнем сезоне и двадцатым за карьеру.

Призовой фонд турнира в Риме составил 7,7 миллиона евро. Престижнее турниров серии «Мастерс» — только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.