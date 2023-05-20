Бывший футболист московского «Спартака» вступил в ВСУ

Бывший защитник московского «Спартака» и футбольной сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии, об этом экс-футболист написал в соцсетях.

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал он.

Ващук выступал за московский «Спартак» в 2003 году и провел за «красно-белых» 29 матчей, в которых забил один гол. Сейчас бывшему футболисту 48 лет.