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Бывший футболист московского «Спартака» вступил в ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба министерства обороны Украины

Бывший защитник московского «Спартака» и футбольной сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии, об этом экс-футболист написал в соцсетях.

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал он.

Ващук выступал за московский «Спартак» в 2003 году и провел за «красно-белых» 29 матчей, в которых забил один гол. Сейчас бывшему футболисту 48 лет.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?

Nik3316

геймеры, видюхи... люди, кони, все намешал)))