Назвавшему волейболистку обезьяной тренеру смягчили наказание

Всероссийская федерация волейбола смягчила наказание экс-тренеру калининградского «Локомотива» Андрей Воронкову, который назвал кубинскую нападающую из другой команды «обезьяной».

Воронков в прошлом году во время решающего матча финальной серии чемпионата России. Воронков во время тайм-аута назвал волейболистку из «Уралочки» обезьяной. На площадке в тот момент была кубинка Аилама Монталво.

Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала тренера на два года. Президиум федерации сейчас решил смягчить наказание и второй год будет условным.

«Как я и говорил год назад в интервью, которое, к сожалению, не было замечено, я сожалею, у меня не было никаких намерений обидеть кого-либо. Я не расист», — сказал Воронков «Матч ТВ».

Воронков — советский и российский волейболист, главный тренер мужской сборной России в 2013-2015 годах. Тренировал «Локомотив» (Калининград), а также «Кузбасс» (Кемерово), «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо» (Краснодар).