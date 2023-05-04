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Назвавшему волейболистку обезьяной тренеру смягчили наказание

Источник:
Sibnet.ru
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Тренер Андрей Воронков
Фото: Drummer / CC BY-SA 4.0

Всероссийская федерация волейбола смягчила наказание экс-тренеру калининградского «Локомотива» Андрей Воронкову, который назвал кубинскую нападающую из другой команды «обезьяной».

Воронков в прошлом году во время решающего матча финальной серии чемпионата России. Воронков во время тайм-аута назвал волейболистку из «Уралочки» обезьяной. На площадке в тот момент была кубинка Аилама Монталво.

Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала тренера на два года. Президиум федерации сейчас решил смягчить наказание и второй год будет условным.

«Как я и говорил год назад в интервью, которое, к сожалению, не было замечено, я сожалею, у меня не было никаких намерений обидеть кого-либо. Я не расист», — сказал Воронков «Матч ТВ».

Воронков — советский и российский волейболист, главный тренер мужской сборной России в 2013-2015 годах. Тренировал «Локомотив» (Калининград), а также «Кузбасс» (Кемерово), «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо» (Краснодар).

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