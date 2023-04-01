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Подтвердивших нейтралитет российских теннисистов пустят на Уимблдон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году, сообщается на сайте организации.

Выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

В LTA отметили, что по-прежнему считают отстранение россиян и белорусов верным решением, однако в этом году они не готовы выставить запрет из-за угрозы санкций.

В 2022 году Уимблдон был единственным из турниров Большого шлема, запретившим участие российских и белорусских теннисистов. На других соревнованиях ATP и WTA спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Уимблдон-2022 выиграли серб Новак Джокович и москвичка, выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.

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