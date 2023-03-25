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Чемпионка мира поддержала возвращение российских фигуристок

Источник:
Sports.ru
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Фигуристка Камила Валиева
Фото: © Олимпийский комитет России

Японская фигуристка Каори Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских спортсменок и ждет их возвращения на международную арену.

«Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации — и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — сказала японка.

Сакамото 24 марта стала победительницей чемпионата мира, набрав 224,61 балла. На второй позиции расположилась кореянка Хэ Ин Ли (220,94). Третье место и бронзовую медаль по итогам турнира досталась бельгийке Луне Хендрикс (210,42).

Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристок от соревнований после обращения Международного олимпийского комитета, в котором было рекомендовано не допускать российских атлетов к любым соревнованиям.

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