Стартует серия игр «Авангарда» и «Сибири» 1/8 плей-офф

Первая игра сибирского дерби 1/8 плей-офф стартует в Омске в четверг, 2 марта. «Авангард» сразится с «Сибирью».

В плей-офф «Сибирь» вышла с шестого места, а «Авангард» занял в Восточной конференции третью строчку турнирной таблицы. По итогам регулярки новосибирцы набрали 83 очка, а омичи — 86.

За все время противостояния сибирские команды провели 58 очных встреч, в них «Авангард» 39 раз одерживал победу. В сезоне 2022/23 «Сибирь» была сильнее «Авангарда», у новосибирцев три победы в пяти матчах.

Букмекеры отдают преимущество «Авангарду» из-за заметного спада «Сибири», которое ощущалась на последнем игровом отрезке регулярки. Также «Ястребы» открывают серию на домашней площадке, что тоже может отразиться на качестве игры.

Матч «Авангарда» и «Сибири» пройдет в четверг, 2 марта, в 17.00 мск.