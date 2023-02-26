«Сибирь» лишилась преимущества домашней площадки в плей‑офф

Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение от «Автомобилиста» в последней игре регулярного чемпионата. Новосибирская команда начнет плей-офф на площадке соперника.

Турнирная таблица Восточной конференции в сезоне 2022/23 до последнего момента держит болельщиков хоккея в напряжении. Положение команд топовой восьмерки очень плотное, некоторые клубы отстают друг от друга на одно-два очка, поэтому пары на плей-офф определятся в последний момент.

После игры «Сибири» и «Автомобилиста», завершившейся со счетом 0:2 в пользу уральцев, стало очевидно, что новосибирцы не смогут удержаться в первой четверке Востока. Это значит, что первые матчи плей-офф команда проведет на площадке соперника, который определиться в воскресенье, 26 февраля, после игры «Ак Барса» и «Авангарда».