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«Сибирь» лишилась преимущества домашней площадки в плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» потерпела поражение от «Автомобилиста» в последней игре регулярного чемпионата. Новосибирская команда начнет плей-офф на площадке соперника.

Турнирная таблица Восточной конференции в сезоне 2022/23 до последнего момента держит болельщиков хоккея в напряжении. Положение команд топовой восьмерки очень плотное, некоторые клубы отстают друг от друга на одно-два очка, поэтому пары на плей-офф определятся в последний момент.

После игры «Сибири» и «Автомобилиста», завершившейся со счетом 0:2 в пользу уральцев, стало очевидно, что новосибирцы не смогут удержаться в первой четверке Востока. Это значит, что первые матчи плей-офф команда проведет на площадке соперника, который определиться в воскресенье, 26 февраля, после игры «Ак Барса» и «Авангарда».

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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