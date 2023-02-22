НАВЕРХ

По стандартам КХЛ: экскурсия по новой ледовой арене Новосибирска

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Новый ледовый спорткомплекс «Сибирь-Арена» в Новосибирске негласно называют изумрудом города за красоту и уникальность. Но объект, на котором хоккейные матчи должны были начаться еще в прошлом году, до сих пор пустует — арена строится. Как выглядит спорткомплекс сегодня, что осталось доделать и когда ХК «Сибирь» обретет новый дом?
Новый спорткомплекс

Ледовый спорткомплекс «Сибирь–Арена» станет самым крупным и технологичным в Сибири. Площадь сооружения более 72 тысяч квадратных метров. Хоккейная инфраструктура спроектирована по современным стандартам Континентальной хоккейной лиги, что позволит принимать международные соревнования самого высокого уровня. 

Вместимость — 10 578 зрителей. Здесь будут проходить не только ледовые соревнования, но и культурно-развлекательные мероприятия. Власти называют новый спортобъект «многофункциональным».

Когда откроется «Сибирь-Арена»

«Арена на самом деле готова», — сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов в ходе показа спорткомплекса журналистам в среду, 22 февраля. 

Но для официального открытия нужно несколько проверок и комиссий КХЛ, устранить мелкие недоработки. «Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ», — добавил Ахапов.

Хоккейная коробка в новой «Сибирь–Арене» в Новосибирске

Мелочи, которые нужно доработать, по словам директора ГАУ НСО «Сибирь-Арены» Павла Морозова, это зонирование внутри спорткомплекса. Например, обозначения мест для интервью, зон подхода фотографов и журналистов к бортам хоккейной коробки.

«С технической стороны опробованы все системы, все работает, нас все устраивает», — сказал Морозов. То же самое касается внешних коммуникаций.

При этом даты открытия «Сибирь-Арены» по-прежнему нет: ни конкретной, ни условной. Первые мероприятия на новой арене обещают «скоро». По словам министра Ахапова, все зависит от решения комиссии КХЛ. Работа идет.

Чем удивит «Сибирь–Арена»

«Внешний вид нашей арены уникальный настолько, по крайней мере, я в мире не видел подобную арену из стекла. Это огромное количество разноугольных треугольников, которые составляют... настоящий изумруд. По сути, у нас арена и будет... точкой притяжения, изумрудом для нашей Новосибирской области», — похвалился Ахапов.

Несмотря на утверждение чиновников об уникальности и привлекательности хоккейной арены, внутри здание выглядит несколько аскетично. Интерьер без особого креатива, незаметно никаких ни технологических, ни дизайнерских изюминок. Возможно, когда «Сибирь-Арену» наполнят толпы болельщиков, спортивное сооружение оживет и заиграет новыми красками. Но пока отделка и обустройство кажутся в «бюджетном» стиле. 

Хотя объем инвестиций в объект внушительный — изначально стоимость строительства оценивалась в 10 миллиардов рублей, к сентябрю 2022 года она выросла до 14,4 миллиарда рублей. 

На 72 тысячах квадратных метров спорткомплекса с одной стороны разместилась основная ледовая арена, с другой — тренировочная коробка и залы для занятий другими видами спорта.

Директор ледовой арены акцентировал то, что спортивное сооружение нацелено не только на спорт. Очень многое сделано для проведения культурных мероприятий.

«Арена действительно многофункциональная, потому что здесь есть возможность для проведения каких-то концертов, здесь есть свое мультимедийное оборудование, звуковое, световое», — отметил он.

Новый спорткомплекс «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Многофункциональность не только в залах разного назначения и начинках, но и в возможности трансформации объектов. Например, можно разобрать первый ярус трибун ледовой площадки, и она существенно увеличится в размерах.

«Практически четыре-шесть часов и арена превращается в действо абсолютно иного характера. Чуть подольше нужно все это обратно возвращать, порядка восьми часов по регламенту у нас арена возвращается в исходный вид», — описал процесс Ахапов.

Все для хоккеистов и болельщиков

В «Сибирь–Арене» для спортсменов, главным образом, хоккеистов сделали восемь раздевалок. Причем некоторые из них могут трансформироваться, поэтому максимальное число — 10 помещений.

Раздевалка для хоккеистов в «Сибирь-Арене»

«Раздевалки здесь более просторные. Такие раздевалки не в каждом дворце есть. После капремонта в ЛДС "Сибирь" площадь самой раздевалки без прилегающих помещений – 95 квадратных метров, по регламенту должно быть не менее 75. Здесь (в "Сибирь-Арене") – 140 квадратных метров», — сказал Морозов.

Хоккейные коробки построены по канадскому варианту, размером 60 на 26 метров каждая. «Не так много арен в КХЛ, которые имеют две площадки, абсолютно одинаковые, абсолютно лицензированные», — сказал министр Ахапов.

Он добавил, что ХК «Сибирь» и «Сибирские снайперы» (команда МХЛ) смогут заниматься в новой арене одновременно, и инфраструктуры для этого хватит.

Что внутри нового спортивного сооружения действительно хорошо — это логистика для въезда грузового транспорта, который может привозить сценическое и другое оборудование. Также прямо в здание могут заезжать кареты скорой помощи.

«Мы сделаем все, чтобы стадионы заполнялись максимально», — подытожил  Ахапов.

Фото: Sibnet.ru
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GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.