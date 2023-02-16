Врач рассказал о состоянии фигуриста Костомарова

Организм Олимпийского чемпиона Романа Костомарова начал восстанавливаться, хотя его показатели при поступлении в больницу говорили о минимальных шансах на выживание, сообщил директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 февраля. Две недели он провел на аппарате ЭКМО, который используют в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне воспаления у пациента развился некроз. Из-за развившегося некроза фигуристу ампутировали стопы и пальцы рук.

«Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хириргической коррекции», — рассказал «АиФ» Проценко.

Но это был единственный шанс постараться спасти жизнь Костомарову. Все решения принимались совместно с ним и его семьей.

По словам врача, последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс.

«И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», — сказал Проценко.

С фигуристом постоянно работает большая команда московского здравоохранения с привлечением коллег федерального уровня. Первые пять дней его госпитализации обсуждения тактики лечения шли обязательно с консилиумом раз в 12 часов.