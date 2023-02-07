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Google выпустит конкурента ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Google приступил к тестированию нейросети Bard. Она может дать подробный ответ на простые вопросы, например, как приготовить обед или спланировать вечеринку.

«Мы объединим внешнюю обратную связь с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации», — написал в блоге Google генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.

Bard будет работать на LaMDA — большой языковой модели, разработанной Google. В мае прошлого года один из программистов заявил, что нейросеть обладает настоящим разумом, но был уволен за распространение слухов.

Аналитики Bloomberg считают, что выпуск говорящей нейросети связан с проблемами в поисковом бизнесе. В конце января Alphabet отчиталась о неоправдавших ожидания продажах, а инвесторы боятся, что инструменты наподобие ChstGPT могут перевернуть поиск.

Создатель Gmail считает, что ИИ угрожает существованию Google

В дополнение к выпуску Bard Google позволит разработчикам использовать свои языковые модели для создания собственных приложений. По словам Пичаи, компания начнет открывать API Generative Language для создателей в следующем месяце.

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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...