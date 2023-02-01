Создатель Gmail считает, что ИИ угрожает существованию Google

Создатель Gmail Пол Буххайт уверен, что нейросети способны разрушить рекламный бизнес Google за несколько лет. Все дело в том, что они могут дать краткий и понятный пользователю ответ, что лишает необходимости просматривать множество результатов поиска вперемежку с баннерами.

«Google может быть всего через год или два от полного разрушения. ИИ устранит страницу результатов поисковой системы, на которой они зарабатывают большую часть своих денег», — написал Буххайт в Twitter.

Запущенная в ноябре нейросеть ChatGPT стала популярным способом поиска информации. Вместо множества страниц результатов, искусственный интеллект старается ответить в разговорном стиле, что упрощает понимание пользователем и дает возможность более четко формулировать уточнения.

Внушительную часть дохода Google приносит реклама в результатах поиска. В 2021 году компания заработала более 250 миллиардов долларов, что стало ее лучшим доходом за почти 25-летнее существование.

ChatGPT нашла широкую область применения. Это не только собеседник, например, она пишет стихи и программы и может даже сдать экзамен. Microsoft заинтересовалась ИИ и спонсировала разработчика. Корпорация рассчитывает внедрить возможности нейросети в свою поисковую систему и вывести Google с первого места.