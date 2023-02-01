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#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Создатель Gmail считает, что ИИ угрожает существованию Google

Источник:
Sibnet.ru
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Создатель Gmail Пол Буххайт уверен, что нейросети способны разрушить рекламный бизнес Google за несколько лет. Все дело в том, что они могут дать краткий и понятный пользователю ответ, что лишает необходимости просматривать множество результатов поиска вперемежку с баннерами.

«Google может быть всего через год или два от полного разрушения. ИИ устранит страницу результатов поисковой системы, на которой они зарабатывают большую часть своих денег», — написал Буххайт в Twitter.

Запущенная в ноябре нейросеть ChatGPT стала популярным способом поиска информации. Вместо множества страниц результатов, искусственный интеллект старается ответить в разговорном стиле, что упрощает понимание пользователем и дает возможность более четко формулировать уточнения.

Внушительную часть дохода Google приносит реклама в результатах поиска. В 2021 году компания заработала более 250 миллиардов долларов, что стало ее лучшим доходом за почти 25-летнее существование.

ChatGPT нашла широкую область применения. Это не только собеседник, например, она пишет стихи и программы и может даже сдать экзамен. Microsoft заинтересовалась ИИ и спонсировала разработчика. Корпорация рассчитывает внедрить возможности нейросети в свою поисковую систему и вывести Google с первого места.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...