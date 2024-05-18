Правила работы Рунета изменят

Правила работы суверенного интернета изменят — Роскомнадзор разработал для провайдеров новые инструкции подключения к национальной системе доменных имен для того, чтобы даже в случае глобальных ошибок российские порталы оставались доступными для пользователей.

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, если раньше в распоряжении провайдеров было четыре способа подключаться к национальной системе доменных имен, то теперь их останется два.

В частности, Роскомнадзор предлагает запретить для провайдеров прямое обращение к авторитетным корневым серверам, пишет «Парламентская газета». Они будут подключаться к российским ресурсам через специальные промежуточные сервера.

Появление приказа можно считать реакцией ведомства на крупный сбой Рунета 30 января 2024 года. Тогда у пользователей на несколько часов перестали работать все сайты, расположенные в доменной зоне «RU».

Расследование показало, что причиной ЧП стала «поломка» в DNSSEC — наборе расширений для системы доменных имен, который подтверждает подлинность передаваемых данных и не дает подменять IP-адреса.