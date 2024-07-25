Почти миллион абитуриентов подали документы через «Госуслуги»

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы для поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«На сегодняшний день мы располагаем сведениями только о тех, кто подал заявления через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". По состоянию на 24 июля, дистанционно через "Госуслуги" заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов», — рассказали РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что количество заявлений, поданных в вузы напрямую, подсчитают позже. Прием заявлений продлится до 25 июля.

По данным министерства, наиболее популярными у поступающих через суперсервис стали инженерные направления, в первую очередь связанные с IT, а также медицина и педагогика.

В топ направлений подготовки среди претендующих на бюджетные места также вошли информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, информационные системы и технологии, лечебное дело, прикладная информатика, а также программная инженерия.