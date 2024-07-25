НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почти миллион абитуриентов подали документы через «Госуслуги»

Источник:
РИА Новости
183 0

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы для поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«На сегодняшний день мы располагаем сведениями только о тех, кто подал заявления через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". По состоянию на 24 июля, дистанционно через "Госуслуги" заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов», — рассказали РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что количество заявлений, поданных в вузы напрямую, подсчитают позже. Прием заявлений продлится до 25 июля.

По данным министерства, наиболее популярными у поступающих через суперсервис стали инженерные направления, в первую очередь связанные с IT, а также медицина и педагогика.

В топ направлений подготовки среди претендующих на бюджетные места также вошли информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, информационные системы и технологии, лечебное дело, прикладная информатика, а также программная инженерия.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ОГЭ: зачем изменят экзамен для девятиклассников
Раздать баллы: в России запустили систему социального рейтинга
Максимальные баллы на ЕГЭ получил только один школьник
Депутатам Госдумы предложили пройти пробный ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден пообещал до конца срока противостоять России
Асад в Кремле встретился с Путиным
Вертолет Ми‑28 разбился в Калужской области
Песков допустил разблокировку Instagram
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
39
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
25
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
25
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
25
Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте