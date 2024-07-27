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Роскомнадзор назвал причину замедления YouTube

Источник:
РИА Новости
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Многочисленные нарушения российского законодательства и неуважение к России и ее гражданам стали основанием для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, сообщил Роскомнадзор.

Ведомство отметило, что количество блокировок YouTube российских каналов растет. Платформа заблокировала 200 российских каналов, 80 из них — в этом году. Роскомнадзор направил Google требование о разблокировке каналов, однако компания не отреагировала на обращение.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации», — отметил представитель ведомства.

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

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Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

Asd10

Ты бы аккуратнее... Своим же ядом можешь захлебнуться. Дымятся шаровары то?? 🤔

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000