Роскомнадзор назвал причину замедления YouTube

Многочисленные нарушения российского законодательства и неуважение к России и ее гражданам стали основанием для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, сообщил Роскомнадзор.

Ведомство отметило, что количество блокировок YouTube российских каналов растет. Платформа заблокировала 200 российских каналов, 80 из них — в этом году. Роскомнадзор направил Google требование о разблокировке каналов, однако компания не отреагировала на обращение.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации», — отметил представитель ведомства.

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.